Datum der Anmeldung:
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-48/26
Unternehmen:
Siemens Mobility Holding B.V., Den Haag (NLD) und Railpool Bidco GmbH & Co. KG, Gräfelfing; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unter alleiniger Kontrolle von Siemens Mobility Holding B.V.
Produktmärkte:
Wartung von Lokomotiven
23.04.2026
Aktenzeichen:
B11-48/26
Unternehmen:
Siemens Mobility Holding B.V., Den Haag (NLD) und Railpool Bidco GmbH & Co. KG, Gräfelfing; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unter alleiniger Kontrolle von Siemens Mobility Holding B.V.
Produktmärkte:
Wartung von Lokomotiven
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