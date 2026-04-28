Baden - Der Energiekonzern Axpo hat in Frankreich einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) abgeschlossen. Dazu baut die Tochter Urbasolar eine Photovoltaikanlage. Kunde ist das französische Verteidigungsministerium. Auf dem ehemaligen Militärgelände in Salbris südlich von Orléons werde Urbasolar eine Stromanlage mit einer Leistung von 42 Megawatt bauen, teilte Axpo am Dienstag mit. Der Betrieb sei mit dem Abnahmevertrag für 30 Jahre sichergestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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