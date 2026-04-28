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XTB
28.04.2026 10:48 Uhr
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(1)

Deutsche Telekom Aktie im Fokus: Mega-Deal mit T-Mobile? Jetzt Aktien kaufen?

Die Deutsche Telekom Aktie rückt aktuell stark in den Fokus der Anleger. Grund sind Spekulationen über einen möglichen Mega-Deal mit der US-Tochter T-Mobile, der die Struktur des Konzerns grundlegend verändern könnte.

Ein solcher Schritt hätte das Potenzial, eines der größten Übernahmegeschäfte der Geschichte zu werden und könnte den Wert des Unternehmens nachhaltig steigern.

Doch stellt sich die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Deutsche Telekom Aktien zu kaufen - oder ist die Fantasie bereits eingepreist?

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