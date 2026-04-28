Mayr-Melnhof (MM) hat ein Trading Update für das erste Quartal veröffentlicht. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 11 % zurück, bedingt durch die Veräußerung der TANN-Gruppe, wobei die pro forma Umsätze (exkl. TANN) um 5,9 % sanken. Der bereinigte Betriebsgewinn fiel um 19 %, stieg jedoch pro forma um 5,6 %, was eine Margenverbesserung um 60 Basispunkte widerspiegelt, die durch betriebliche Effizienzgewinne aus dem Fit-For-Future-Programm in einem Umfeld mit gedämpfter Nachfrage sowie steigenden Energie- und Transportkosten vorangetrieben wurde. Der Ausblick von MM für 2026 bleibt von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt, das durch schwache Nachfrage, intensiven Wettbewerb und strukturelle Überkapazitäten gekennzeichnet ist. Obwohl MM diesen Entwicklungen mit schneller als erwarteter Fortschritte beim Fit-For-Future-Programm erfolgreich entgegenwirkt, treten weitere Gegenwinde in Form von steigenden Energie-, Transport- und Chemikalienkosten auf. Wir haben unsere Schätzungen angepasst, um dies zu berücksichtigen, was zu einem neuen Kursziel von 96,00 EUR (zuvor 105,00 EUR) führt. BUY. Kürzlich haben wir einen Roundtable mit dem Unternehmen veranstaltet, eine Aufzeichnung der Veranstaltung kann hier angesehen werden: https://research-hub.de/events/video/2026-04-23-11-30/MMK-AV). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag





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