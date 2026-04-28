ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Es sei bekannt gewesen, dass das erste Halbjahr eine Übergangsphase für die Schweizer werde angesichts mannigfachen Generika-Drucks, schrieb Matthew Weston am Dienstag nach Quartalszahlen. Die Trends zum Jahresauftakt seien deshalb keine Überraschung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012005267
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