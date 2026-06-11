© Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhotoGSK übernimmt Nuvalent für 10,6 Milliarden US-Dollar und stärkt sein Krebsgeschäft. Der Rekorddeal soll Wachstum sichern und Patentrisiken abfedern.Der britische Pharmakonzern GSK treibt den Umbau seines Krebsgeschäfts mit der bislang größten Übernahme der Unternehmensgeschichte voran. Für rund 10,6 Milliarden US-Dollar will der Konzern das US-Biotechunternehmen Nuvalent kaufen, wie Reuters berichtet. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Mit dem Zukauf erhält GSK Zugriff auf zwei fortgeschrittene Wirkstoffkandidaten gegen Lungenkrebs, die noch in diesem Jahr eine Zulassung in den Vereinigten Staaten erhalten könnten. Der Deal ist ein zentraler Baustein der Strategie …
Enthaltene Werte: CH0012005267,US7170811035,CH0012032048,US6707031075,GB00BN7SWP63Den vollständigen Artikel lesen
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