Der bayerische Agrarkonzern befindet sich weiterhin in einer schwierigen Lage und muss das Sanierungskonzept überarbeiten. Die BayWa-Aktie bewegt sich dementsprechend auf einem niedrigen Niveau und steht am Dienstag aktuell bei 2,80 €. Was macht die Sanierung so schwierig? BayWa r.e. sorgt für Probleme Nachdem der Sanierungsplan stand, ging es mit der Aktie aufwärts. Allerdings kam es immer wieder zu Rückgängen aufgrund schlechter Nachrichten. Aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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