Der Projektentwickler Baywa baut die Betriebsführung von Batteriespeichern aus. Erstmals hat das Unternehmen einen Vertrag für ein externes Standalone-Projekt abgeschlossen. Baywa re hat einen über acht Jahre laufenden Servicevertrag mit dem dänischen Investmentfonds Scale Fund abgeschlossen. Der Vertrag betrifft die Betriebsführung des Batteriespeicherprojekts Alfeld in Niedersachsen. Das Projekt sollte zu Planungsbeginn der größte Batteriespeicher Deutschlands werden. Es soll über eine Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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