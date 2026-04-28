EQS-News: CPI Europe AG
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CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Pressemitteilung - Corporate News
Wien, 28. April 2026
Na Príkope 14 befindet sich seit 2006 im Eigentum von CPI Europe und zählt mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 17.200 m² zu den bedeutendsten gemischt genutzten Büro- und Einzelhandelsimmobilien in der Prager Altstadt. Die Immobilie wurde zu attraktiven Marktbedingungen verkauft, nachdem CPI Europe den Mietermix optimiert, die Räumlichkeiten renoviert und das Potenzial des Gebäudes maximiert hatte.
Die Einzelhandelsflächen wurden zunächst von Hamleys und anschließend von The Playground genutzt, das seinen Betrieb Anfang dieses Jahres einstellte. Im Herbst wird in dem Gebäude ein neuer Flagship-Store eines renommierten Modehändlers eröffnet. Zu den weiteren Mietern zählen die Anwaltskanzlei White & Case sowie ein Lidl-Supermarkt. Die Immobilie erfüllt hohe Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards, was durch eine LEED-Platinum-Zertifizierung bestätigt wird.
"Die Geschichte von Na Príkope 14 zeigt, wie durch aktives Management eine attraktive Immobilie für Investoren geschaffen werden kann, die nach einer langfristigen und konservativen Investitionsmöglichkeit suchen. Mit diesem Verkauf haben wir den Investitionszyklus für diese Immobilie abgeschlossen", sagte Pavel Mechura, Vorstandsmitglied von CPI Europe.
Der Verkauf von Na Príkope 14 stellt die zweite Transaktion im Wert von mehr als €100 Millionen dar, die das Unternehmen im April abgeschlossen hat. CPI Europe plant, den Erlös aus dem Verkauf zur Schuldenreduzierung sowie für weitere Investitionen in neue Projekte zu verwenden, insbesondere für die Expansion von STOP SHOP Fachmarktzentren in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen entwickelt derzeit vier Fachmarktzentren in Kroatien. Für den Zeitraum 2027-2028 sind weitere Projektentwicklungen in Serbien, Ungarn und Kroatien geplant.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Simone Korbelius
communications@cpi-europe.com
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28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
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2316810 28.04.2026 CET/CEST