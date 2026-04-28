Die gute Nachricht aus dem frisch veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 von KAP ist zunächst einmal, dass es ihn überhaupt gibt - und zwar versehen mit einem uneingeschränkten Testat durch die Wirtschaftsprüfer von Forvis Mazars. Ohne die auf der Zielgeraden erfolgte Einigung mit den finanzierenden Banken über ein neues Kreditvolumen von 96 Mio. Euro bis Ende März 2029 hätte es wohl schlichtweg an einer positiven Fortführungsprognose für die stark im Automotivebereich verankerte Beteiligungsgesellschaft gefehlt. 100 Prozent sicher ist KAP aber auch trotz der Einigung mit den Banken nicht. So räumt der KAP-Vorstand ein, dass - trotz der vielen bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen - noch immer "großer Handlungsbedarf" besteht. Und die Wirtschaftsprüfer betonen: "Die Finanzierung dient temporär der Sanierung der KAP AG." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de