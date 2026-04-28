Die zum chinesischen Staatskonzern FAW gehörende Automarke Hongqi führt laut Insidern Gespräche mit Stellantis, um im Rahmen ihrer Expansion in Europa Fahrzeuge in einem der spanischen Werke von Stellantis zu bauen. Über die angeblichen Gespräche zwischen der FAW-Marke und Stellantis hat die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet. Der Ausgang dieser Gespräche ist wohl noch offen. Die Tatsache, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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