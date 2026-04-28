QIAGEN überrascht den Markt mit einer deutlichen Senkung der Jahresprognose für 2026. Die schwächelnde Nachfrage und zunehmende Unsicherheiten setzen den Diagnostikkonzern spürbar unter Druck.Gedämpfte Nachfrage belastet Wachstumsperspektiven Der niederländisch-deutsche Biotech- und Diagnostikspezialist QIAGEN hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert. Ausschlaggebend ist vor allem eine schwächere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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