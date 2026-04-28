Die Atoss-Aktie ist nach den Quartalszahlen um mehr als 10 % in die Höhe gestiegen. Die Freude schien jedoch schnell verpufft.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|ATOSS hat wieder abgeliefert und es ist wieder verpufft
|Die Atoss-Aktie ist nach den Quartalszahlen um mehr als 10 % in die Höhe gestiegen. Die Freude schien jedoch schnell verpufft Den vollständigen Artikel lesen ...
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|AIXTRON, Serviceware, Infineon, Atoss,… gibt auch Deutsche Ki-Aktien. Zweite Welle nach Nvdia & Co.?
|So was gibt es auch - Deutsche KI-Aktien im Überblick: Aixtron, SÜSS MicroTec, Infineon, Serviceware, … und andere. Die Künstliche Intelligenz ist längst mehr als nur ein Hype an den Märkten. Für Börsenanleger...
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|Trader-Interview mit Michael Flender: ServiceNow, Atoss Software, Amazon, Intel & Arm Holdings
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und X über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
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|WARBURG RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe im ersten Quartal seine anhaltende Wachstumsdynamik...
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|Atoss Software-Aktie / Nicht nur für Dividendenjäger
|Software-Aktien hatten es in den vergangenen Monaten am Kapitalmarkt sehr schwer. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt dafür, dass im Marktkreisen entsprechende Spezialsoftware schneller und...
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