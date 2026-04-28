EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG vollzieht den Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim



28.04.2026 / 15:47 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG vollzieht den Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim Hannover, den 28.04.2026 - GBK Beteiligungen AG hat 5,7 Prozent der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim, veräußert, nachdem die Bedingungen für den Verkauf erfüllt sind. Damit ist die Transaktion abgeschlossen. Bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Transaktion wird auf die Veröffentlichung der Insiderinformation vom 27.02.2026 gem. Artikel 17 MAR verwiesen. Der Vorstand Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de





Kontakt:

GBK Beteiligungen AG

Christoph Schopp

Vorstand

Günther-Wagner-Allee 17

30177 Hannover

Tel.: 0511-2800790



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