© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaUS-Medien melden, dass KI-Darling OpenAI seine eigenen Umsatzziele verfehlt hat. Die Finanzchefin warnt intern vor einem Finanzierungsproblem. Die Papiere der Partner Oracle und Softbank verlieren deutlich.OpenAIs Finanzchefin schlägt intern Alarm: Das KI-Unternehmen hat in diesem Jahr mehrfach eigene Umsatz- und Nutzerziele verfehlt - und die Chefin des Unternehmens fürchtet, dass die Einnahmen nicht schnell genug wachsen, um die milliardenschweren Rechenzentrumsverträge zu finanzieren. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat CFO Sarah Friar andere Führungskräfte darauf hingewiesen, dass künftige Computing-Verträge platzen könnten, wenn das Umsatzwachstum ausbleibt. Auch der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE