Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Zürich, 28. April 2026
Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Senioranleihe in Höhe von EUR 500 Millionen mit Laufzeit bis 2033 und einem Coupon von 3.736%. Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2317088
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|/ EQS News-Service
2317088 28.04.2026 CET/CEST