Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Helvetia Baloise weist für das Geschäftsjahr 2025 eine sehr starke Solvenz aus. Die hohen SST-Quoten von Helvetia und Baloise unterstreichen die Finanzkraft der neuen Gruppe und bilden eine robuste Grundlage für Integration, Wachstum und attraktive Ausschüttungen.
Helvetia Baloise veröffentlicht heute den Bericht über die Finanzlage für das Geschäftsjahr 2025 und bestätigt eine sehr starke Kapitalisierung. Mit hohen SST-Quoten der beiden ehemaligen Gesellschaften unterstreicht die Gruppe ihre finanzielle Stärke und bekräftigt ihre Dividendenambitionen.
Im Zuge der am 5. Dezember 2025 vollzogenen Fusion auf Holdingstufe kam das granulare Gruppen-SST-Modell zur Anwendung. Dabei werden Helvetia und Baloise im SST als zwei separate Cluster ausgewiesen.
Das Helvetia Cluster weist per 31. Dezember 2025 eine SST-Quote von 325% aus (31. Dezember 2024: 288%); das Baloise Cluster eine SST-Quote von 219% (31. Dezember 2024: 204%). Wie bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 kommuniziert, schätzt Helvetia Baloise die SST-Quote per Ende 2025 auf kombinierter Pro-forma-Basis auf rund 260%[1].
Die gegenüber dem Vorjahr höheren Solvenzquoten reflektieren den erfolgreichen Geschäftsverlauf 2025 sowie positive Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Die starke Kapitalisierung und ausgewogene Risikoposition stärken die Widerstandsfähigkeit und Ertragskraft der Gruppe und bilden eine solide Grundlage für die erfolgreiche Integration sowie die Umsetzung der strategischen Ziele von Helvetia Baloise.
Wichtige Daten
Weitere Informationen
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[1] Die dargestellte Pro-Forma-SST-Kennzahl auf kombinierter Basis stellt eine interne, indikative Schätzung dar, die ausschliesslich für Kapitalmarktzwecke bereitgestellt wird und keine aufsichtsrechtlich relevante SST-Kennzahl ist.
Über Helvetia Baloise
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Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2317100
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2317100 28.04.2026 CET/CEST