Zürich - Die fusionierte Helvetia Baloise hat am Freitag Zahlen zum Geschäft mit der beruflichen Vorsorge (BVG) der beiden früher eigenständigen Versicherungsgesellschaften vorgelegt. Sowohl bei der Helvetia als auch bei der Baloise hat sich der Trend zu teilautonomen Lösungen fortgesetzt. Die Prämieneinnahmen im Kollektivlebengeschäft der Helvetia Versicherungen sind im Jahr 2025 um 7,4 Prozent auf 1,69 Milliarden Franken zurückgegangen, wie aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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