Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise hat heute mitgeteilt, dass sie gemäss den Anleihebedingungen ihr Recht ausüben wird, nachrangige unbefristete Anleihen mit einem Nennbetrag von CHF 275 Mio. zurückzuzahlen.
Die Anleihen (ISIN: CH0521617XXX), im Jahr 2020 durch die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG emittiert und von der Helvetia Baloise Holding AG garantiert, werden per erstem Kündigungstermin am 12. August 2026 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt.
Über Helvetia Baloise
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Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2364352
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2364352 13.07.2026 CET/CEST