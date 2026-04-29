Der Zusammenschluss schafft eine globale Plattform, die erstklassige Dienstleistungen für Künstler, Songwriter und Partner bietet

Skaleneffekte und ein starker Cashflow schaffen erheblichen Mehrwert und ermöglichen kontinuierliche Investitionen in Musikrechte, kreative Talente und Technologie

Bob Valentine wird als CEO und Thomas Coesfeld als Chairman des gemeinsamen Unternehmens tätig sein, mit globalem Firmensitz in Nashville und Europazentrale in Berlin

Das gemeinsame Unternehmen soll den Namen "BMG" tragen und die Geschäftsbereiche BMG Publishing und Concord Records umfassen

BMG und Concord haben heute die endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Unternehmen bekannt gegeben, durch den das weltweit führende unabhängige Musikunternehmen geschaffen wird. Unter dem Namen BMG wird das gemeinsame Unternehmen zwei hochgradig komplementäre Geschäftsbereiche vereinen und ein globales Unternehmen mit größerer Schlagkraft schaffen, das Künstlern, Songwritern und Partnern herausragende Dienstleistungen bietet tief verwurzelt in einem unabhängigen, künstlerorientierten Modell.

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Thomas Coesfeld and Bob Valentine, Courtesy of BMG and Concord

Dieser Zusammenschluss fällt in eine Zeit einer bedeutenden Transformation des globalen Musikmarktes, in der Größe, globale Reichweite und Investitionen in Technologie immer mehr an Bedeutung gewinnen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gemeinsam werden BMG und Concord ein umfassend integriertes globales Musikunternehmen bilden, das Musikverlagswesen, Tonaufnahmen, Theaterrechte und digitale Distribution abdeckt. Die vergrößerte Reichweite wird umfangreichere Investitionen in Kreativität, Technologien der nächsten Generation und hochkarätige Talente ermöglichen und den unternehmerischen Ansatz bewahren, den Künstler, Songwriter und Bühnenautoren schätzen.

In wachstumsstarken Märkten, in denen sich der Musikkonsum kontinuierlich weiterentwickelt, wird das zusammengeschlossene Unternehmen gut aufgestellt sein, um seine Präsenz auszubauen, die Partnerschaften mit Künstlern und Songwritern zu vertiefen und neue Umsatzströme über verschiedene Plattformen und Formate hinweg zu erschließen. Der Zusammenschluss dürfte einen erheblichen Cashflow generieren, der in das Unternehmen reinvestiert wird und sein Wachstum vorantreibt. Dazu gehört das mittelfristige Ziel, ein EBITDA von 1,2 Milliarden US-Dollar zu erreichen, gestützt auf ein Pro-forma-EBITDA von mehr als 730 Millionen US-Dollar im Jahr 2026, getragen von organischem Wachstum, Fusionen und Übernahmen sowie Synergieeffekten.

"Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, zwei erstklassige Teams und Künstlerportfolios zum optimalen Zeitpunkt zusammenzuführen, da Größe beim Besitz von Rechten für langfristiges Wachstum immer wichtiger wird", so Thomas Coesfeld, Chief Executive Officer bei BMG und designierter Chairman des zusammengeschlossenen Unternehmens. "Mit dieser Transaktion treiben wir unsere erfolgreiche BMG Next-Strategie voran, und zwar durch die Unterstützung eines ambitionierteren und nachhaltigeren Ansatzes für Investitionen in Künstler und Songwriter sowie in Rechte, Technologie, KI-Tools und die Talente, die die Branche prägen. Als integriertes Unternehmen werden wir unsere Marktposition als bevorzugter globaler Partner für Künstler, Songwriter und Plattformen weiter festigen, indem wir Größe mit der Flexibilität und Unabhängigkeit verbinden, auf die sie großen Wert legen. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und die Möglichkeiten, die es für Künstler, Songwriter und Partner eröffnet."

"Wir stehen bereit, zusammen ein einzigartiges Unternehmen aufzubauen", erklärt Bob Valentine, Chief Executive Officer von Concord und designierter CEO des gemeinsamen Unternehmens. "Beide Unternehmen wurden gegründet, um herausragende künstlerische Leistungen zu fördern. Uns verbindet ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Künstlern, Songwritern und Bühnenautoren, die wir betreuen. Wir vertreten eine Philosophie, die auf Künstlerentwicklung, dem strategischen, langfristigen Management von geistigem Eigentum und operativer Disziplin beruht. Dank unserer vergrößerten Reichweite können wir verstärkt in kreative Talente, globale Präsenz, wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten und Technologie investieren und zugleich den flexiblen, unternehmerischen Geist bewahren, den Künstler und Songwriter am meisten schätzen. Es geht uns nicht darum, das Modell der etablierten Plattenfirmen zu kopieren, sondern darum, unsere Größe zu nutzen, um die Unabhängigkeit zu stärken. Gemeinsam werden wir ein Unternehmen aufbauen, das Künstlern mehr Reichweite und mehr Flexibilität bietet und ihre einzigartige Vision unterstützt."

Die Unternehmen haben Milliarden von US-Dollar in Musikrechte investiert und eines der vielseitigsten und kulturell bedeutendsten Portfolios der Branche zusammengestellt, das Künstler, Songwriter und Werke von Jelly Roll, Paul Simon, Lainey Wilson, will.i.am, Jason Aldean, Tina Turner, Diane Warren und Jean-Michel Jarre bis hin zu Creedence Clearwater Revival, Daddy Yankee, Denzel Curry, Hamilton, Phil Collins, R.E.M. und The Sound of Music umfasst.

In den letzten Jahren haben beide Unternehmen eine starke finanzielle Entwicklung erzielt, mit deutlichem EBITDA-Wachstum und verlässlicher Cashflow-Generierung. Im Rahmen seines "Boost"-Investitionsprogramms hat BMG seit 2021 mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in den Erwerb von Musikrechten und einen gleich hohen Betrag in Vertragsabschlüsse, Lizenzen und Technologie investiert. BMG konnte sein operatives EBITDA verdoppeln und im Einklang mit seiner BMG Next-Strategie eine branchenweit führende Rentabilität erreichen. Concord folgt einem ebenso disziplinierten Ansatz: Seit 2020 hat das Unternehmen mehr als 3 Milliarden US-Dollar in die Bereiche Verlagswesen, Tonaufnahmen, Theaterrechte und Vertrieb investiert und unterstützt mehr als 125.000 Künstler und Songwriter aus aller Welt.

Das gemeinsame Unternehmen

Nach Abschluss der Transaktion wird Valentine die Position des CEO des zusammengeschlossenen Unternehmens übernehmen, während Coesfeld als Chairman fungieren wird. Wie bereits angekündigt wird Coesfeld zum 1. Januar 2027 die Position des CEO von Bertelsmann übernehmen. Ein gemeinsames Managementteam mit Führungskräften aus beiden Unternehmen wird das Unternehmen leiten. Der weltweite Sitz des neu geschaffenen Unternehmens wird Nashville sein, während die europäische Zentrale in Berlin angesiedelt sein wird. Die Publishing-Sparte wird "BMG Publishing" heißen, während die Tonaufnahmensparte den Namen "Concord Records" erhalten wird.

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird zu etwa 67 Bertelsmann und zu etwa 33 verbundenen Unternehmen von Great Mountain Partners gehören. Die verbundenen Unternehmen von Great Mountain Partners erhalten zudem eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1,16 Milliarden US-Dollar. Bertelsmann wird auch künftig den Wachstumskurs von BMG auf dem dynamischen und schnell wachsenden globalen Musikmarkt unterstützen.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Davis Polk Wardwell LLP ist als Rechtsberater für BMG tätig. J.P. Morgan agiert als Finanzberater von Concord, während Latham Watkins LLP und Reed Smith LLP als Rechtsberater fungieren. Alston Bird LLP berät Great Mountain Partners.

Über BMG

BMG wurde 2008 gegründet und hat die Beziehungen zwischen Musikunternehmen, Songwritern und Künstlern neu definiert, indem es fairere Verträge, mehr kreative Freiheit und beispiellose Transparenz bei Lizenzgebühren und Lizenzierungen anbietet. BMG ist heute das viertgrößte Musikunternehmen der Welt und verbindet menschliche Kreativität mit modernster Technologie, um Musik einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Mit 16 Niederlassungen in 13 wichtigen Märkten vertritt BMG mehr als drei Millionen Songs und Aufnahmen, darunter einige der bekanntesten Kataloge und Werke führender Künstler und Songwriter wie will.i.am, Jean-Michel Jarre, Tina Turner, Jason Aldean, Jelly Roll, Paul Simon und viele andere. BMG befindet sich vollständig im Besitz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann und ist nicht börsennotiert.

Über Concord

Concord ist das führende unabhängige Musikunternehmen der Welt. Das Unternehmen unterstützt mehr als 125.000 Künstler und Songwriter, deren Werke weltweit lizenziert, vermarktet und aufgeführt werden. Der stetig wachsende Bestand von Concord mit 1,3 Millionen Stücken, Kompositionen, Tonaufnahmen, Filmen, Theaterstücken und Musicals ist eines der bedeutendsten und kulturell relevantesten Portfolios kreativer Rechte aller Zeiten.

Concord hat seinen Sitz in Nashville und unterhält weitere Niederlassungen in Los Angeles, New York, London, Berlin, Melbourne und Miami.

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