EQS-News: CENIT AG
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Stuttgart, 29. April 2026 - Die CENIT AG konkretisiert ihren angekündigten Wechsel des Börsensegments und setzt damit einen für die aktuelle Unternehmensphase folgerichtigen Schritt um. Die für den Segmentwechsel erforderlichen Formalitäten wurden mit der Frankfurter Wertpapierbörse abgestimmt und nun abschließend bestätigt.
Wie bereits am 26. März 2026 veröffentlicht, hat der Vorstand beschlossen, die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse zu überführen. Mit diesem Schritt bleibt die CENIT AG ihrem klaren Commitment gegenüber ihren Aktionären und dem Kapitalmarkt treu und stellt zugleich sicher, im für die aktuelle Unternehmens-phase passenden Börsensegment positioniert zu sein.
Der Wechsel in das Segment Scale trägt dazu bei, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren, während gleichzeitig eine transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin gewährleistet bleibt. Scale ist speziell auf die Anforderungen wachstumsorientierter mittelständischer Unternehmen ausgerichtet und bietet einen geeigneten Rahmen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft.
Nun stehen auch die konkreten Termine für den Segmentwechsel fest: Der letzte Handelstag der CENIT-Aktie im Prime Standard ist der
Der Segmentwechsel erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Neuerungen durch das Standortförderungs-gesetz, das seit Februar 2026 in Kraft ist, und ermöglicht den Wechsel ohne flankierendes Delisting-Erwerbsangebot.
Die CENIT AG wird den Kapitalmarkt weiterhin transparent und zeitnah über relevante Entwicklungen informieren und sieht sich auch im neuen Segment unverändert als verlässlicher Partner für ihre Investoren.
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29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CENIT AG
|Industriestraße 52 - 54
|70565 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 78 25 - 30
|Fax:
|+49 (0)711 78 25 - 4000
|E-Mail:
|aktie@cenit.de
|Internet:
|www.cenit.com
|ISIN:
|DE0005407100
|WKN:
|540710
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2317120
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2317120 29.04.2026 CET/CEST