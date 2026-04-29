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CENIT AG konkretisiert Börsensegmentwechsel: Wechsel ins Scale-Segment zum 30. April 2026



29.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Stuttgart, 29. April 2026 - Die CENIT AG konkretisiert ihren angekündigten Wechsel des Börsensegments und setzt damit einen für die aktuelle Unternehmensphase folgerichtigen Schritt um. Die für den Segmentwechsel erforderlichen Formalitäten wurden mit der Frankfurter Wertpapierbörse abgestimmt und nun abschließend bestätigt. Wie bereits am 26. März 2026 veröffentlicht, hat der Vorstand beschlossen, die Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse zu überführen. Mit diesem Schritt bleibt die CENIT AG ihrem klaren Commitment gegenüber ihren Aktionären und dem Kapitalmarkt treu und stellt zugleich sicher, im für die aktuelle Unternehmens-phase passenden Börsensegment positioniert zu sein. Der Wechsel in das Segment Scale trägt dazu bei, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren, während gleichzeitig eine transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin gewährleistet bleibt. Scale ist speziell auf die Anforderungen wachstumsorientierter mittelständischer Unternehmen ausgerichtet und bietet einen geeigneten Rahmen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Nun stehen auch die konkreten Termine für den Segmentwechsel fest: Der letzte Handelstag der CENIT-Aktie im Prime Standard ist der

29. April 2026. Ab dem 30. April 2026 werden die Aktien der Gesellschaft im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der eigentliche Handel ist vom Wechsel des Segments nicht betroffen. Der Segmentwechsel erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Neuerungen durch das Standortförderungs-gesetz, das seit Februar 2026 in Kraft ist, und ermöglicht den Wechsel ohne flankierendes Delisting-Erwerbsangebot. Die CENIT AG wird den Kapitalmarkt weiterhin transparent und zeitnah über relevante Entwicklungen informieren und sieht sich auch im neuen Segment unverändert als verlässlicher Partner für ihre Investoren. Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com Rückfragen an:

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