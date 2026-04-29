NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Stuttgarter seien solide ins Jahr gestartet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Die Markterwartungen hätten sie übertroffen. Der Ausblick bleibe trotz konjunkturellen Gegenwinds unverändert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:37 / BST
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