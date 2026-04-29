© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USADie UBS übertrifft Erwartungen deutlich und steigert den Gewinn massiv. Doch trotz starker Zahlen warnt die Bank vor Unsicherheiten im weiteren Jahresverlauf.Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Der Nettogewinn lag bei 3 Milliarden US-Dollar und damit 80 Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten laut einer LSEG-Umfrage lediglich mit 2,8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch operativ überzeugte das Institut. Der Vorsteuergewinn erreichte 3,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 3,2 Milliarden US-Dollar klar. Starke Kapitalbasis und Aktienrückkäufe Die Kapitalausstattung verbesserte sich weiter. Die Kernkapitalquote …Den vollständigen Artikel lesen
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