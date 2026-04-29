Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Die Berichtssaison ist in vollem Gange und lenke die Aufmerksamkeit der Anleger etwas weg vom Iran-Krieg, heisst es am Markt. Dennoch schwelen Konjunktur- und Inflationssorgen im Hintergrund angesichts der hohen Ölpreise und der festgefahrenen Lage am Persischen Golf weiter. Zudem wollen sich Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn der Abend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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