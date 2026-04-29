MS Industrie hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Großen und Ganzen im Einklang mit den vorläufigen Zahlen stehen. Dies spiegelt ein herausforderndes Jahr wider, das von niedrigeren Umsätzen und einer gedämpften Rentabilität geprägt ist, bedingt durch anhaltende Schwächen im Lkw-Markt. Positiv hervorzuheben ist, dass der operative Cashflow solide blieb, unterstützt durch Effekte des Working Capital, während die Investitionstätigkeit minimal war, was eine Phase mit geringem CAPEX nach Abschluss wichtiger Automatisierungsprojekte unterstreicht. Strategisch gewinnt die Expansion in den USA an Fahrt, da der Standort in Charlotte nun betriebsbereit ist und die Serienproduktion begonnen hat, was die Diversifizierung über das traditionelle Lkw-Geschäft hinaus unterstützt. Ausblickend sollte das Geschäftsjahr 2026 eine Rückkehr zum Wachstum markieren, angetrieben durch eine verbesserte Nachfrage. Die Diversifizierung in den Verteidigungssektor und die Infrastruktur von Rechenzentren, zusammen mit einer stärkeren Kostenbasis, sollte die Erholung der Erträge unterstützen, selbst ohne einen starken zyklischen Aufschwung. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 2,20 EUR. Earnings Call zusammen mit den Q1-Ergebnissen am 20. Mai. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-05-20-14-00/MSAG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag





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