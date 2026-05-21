Der CEO von MS Industrie, Dr. Andreas Aufschnaiter, präsentierte gestern im Rahmen der Ergebniskonferenz die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und das erste Quartal 2026 und hob einen klaren Wandel von Investitionen hin zur Umsetzung hervor. Das Geschäftsjahr 2025 war ein Übergangsjahr, jedoch zeigte das erste Quartal 2026 bereits eine Verbesserung bei Umsatz, Bruttomarge, EBITDA und EBIT, trotz der Anlaufkosten in den USA. Der nun vollständig im Besitz befindliche Standort Trossingen, die automatisierte Bearbeitungsplattform und die langjährigen Beziehungen zu Alleinlieferanten bieten eine solide Grundlage für die Margenrückgewinnung. Der Standort in Charlotte, USA, stellt einen neuen Wachstumstreiber dar, unterstützt durch Aufträge für Motoren, die in der Stromerzeugung für Rechenzentren verwendet werden. Die Diversifizierung in die Infrastruktur von Rechenzentren, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie ausgewählte industrielle Anwendungen sollte die Umsatzqualität verbessern, mit dem Potenzial, ab 2027 wieder Dividenden auszuschütten. Während der Lkw-Markt weiterhin fragil bleibt, sollten alternde europäische Flotten im Laufe der Zeit die Nachfrage unterstützen. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 2,20 EUR. Die Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2026-05-20-14-00/MSAG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag
© 2026 mwb research