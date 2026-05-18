Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG



18.05.2026 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Nach Wegfall von Sondereffekten deutliche Ergebnisverbesserung erwartet; Rating und Kursziel unverändert



Wie kommuniziert und erwartet, musste die MS Industrie AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang auf 144,60 Mio. € (VJ: 171,15 Mio. €) hinnehmen. Für diese Entwicklung war der Wegfall der im Jahr 2024 mehrheitlich veräußerten Ultraschallsparte wesentlich, die im Geschäftsjahr 2024 noch Umsatzerlöse in Höhe von 30,78 Mio. € beigesteuert hatte. Bereinigt um diesen Effekt verzeichnete die Gesellschaft einen leichten Anstieg der Umsätze in den fortgeführten Bereichen um 3,0 %. Positiv hervorzuheben ist dabei der Umstand, dass die Umsatzsteigerung vor dem Hintergrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds erzielt wurde. Die beiden Schlüsselkunden der Gesellschaft aus dem Automotive-Bereich waren dabei einerseits von einer stabilen Entwicklung (Daimler Truck) bzw. andererseits von einer rückläufigen Entwicklung (Traton) der Absatzzahlen geprägt.



Entsprechend der rückläufigen Umsatzentwicklung sank das EBITDA auf 3,98 Mio. € (VJ: 7,51 Mio. €). Bereinigt um den Ergebnisbeitrag der Ultraschall-Tochter hätte das EBITDA des Vorjahres 4,79 Mio. € betragen, sodass der Rückgang deutlich geringer ausfällt. Diese Entwicklung war in erster Linie von außerordentlichen Effekten geprägt. So belasteten Anlaufkosten des neuen Standorts in den USA das operative Ergebnis um 1,7 Mio. €. Darüber hinaus hatten Wechselkurseffekte einen ergebnisbelastenden Effekt in Höhe von insgesamt 1,11 Mio. € (im Vorjahr gab es einen ergebniserhöhenden Effekt in Höhe von 0,92 Mio. €). Unterhalb des EBITDA belasteten Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 0,6 Mio. € sowie ein negatives At-Equity-Ergebnis in Höhe von 0,7 Mio. € das Finanzergebnis zusätzlich. In Summe weist die MS Industrie AG für das Geschäftsjahr 2025 demnach ein negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -5,30 Mio. € (VJ: -3,90 Mio. €) aus.



Die mehrheitliche Veräußerung der Ultraschall-Tochter hat die bilanzielle Situation der MS Industrie AG erheblich verbessert. Der Liquiditätszufluss in Höhe von 34,88 Mio. € wurde vordergründig zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten genutzt, wodurch sich die Nettofinanzverschuldung derzeit auf 24,01 Mio. € beläuft, was weniger als der Hälfte des Eigenkapitals (54,75 Mio. €) entspricht. Der verbesserte finanzielle Spielraum wurde nach dem Bilanzstichtag für den Erwerb der Betriebsimmobilie der MS XTEC in Trossingen genutzt. Der Kaufpreis von rund 20 Mio. € wurde zu 17 Mio. € durch Bankverbindlichkeiten finanziert. Durch den Objekterwerb reduzieren sich die jährlichen Mietaufwendungen um 2,6 Mio. €, was zu einer spürbaren Verbesserung des operativen Ergebnisses führen wird.



Das Management der MS Industrie AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung der Umsatzerlöse um 7,0 % auf rund 155 Mio. €. Gleichzeitig sollen bei allen Ergebniskennzahlen spürbare Verbesserungen erzielt werden. Da die beiden Schlüsselkunden der Gesellschaft Absatzsteigerungen von 6,3 % bzw. 7,0 % erwarten und die Gesellschaft derzeit Branchen außerhalb des Automotive-Segments adressiert, ist die Unternehmens-Guidance nachvollziehbar. Der Wegfall von Sondereffekten, gepaart mit Volumen- und Automatisierungseffekten, sollte zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung führen. Dies haben wir in unseren Prognosen berücksichtigt, wonach wir für die kommenden Geschäftsjahre ein nahezu konstantes Umsatzwachstum bei einer spürbaren operativen Ergebnisverbesserung erwarten.



Im Rahmen unseres DCF-Modells haben wir ein unverändertes Kursziel in Höhe von 2,50 € je Aktie ermittelt. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260518_MS_Anno



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.05.2026 (10:51 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 18.05.2026 (14:00 Uhr)



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