Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG
Nach Wegfall von Sondereffekten deutliche Ergebnisverbesserung erwartet; Rating und Kursziel unverändert
Die mehrheitliche Veräußerung der Ultraschall-Tochter hat die bilanzielle Situation der MS Industrie AG erheblich verbessert. Der Liquiditätszufluss in Höhe von 34,88 Mio. € wurde vordergründig zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten genutzt, wodurch sich die Nettofinanzverschuldung derzeit auf 24,01 Mio. € beläuft, was weniger als der Hälfte des Eigenkapitals (54,75 Mio. €) entspricht. Der verbesserte finanzielle Spielraum wurde nach dem Bilanzstichtag für den Erwerb der Betriebsimmobilie der MS XTEC in Trossingen genutzt. Der Kaufpreis von rund 20 Mio. € wurde zu 17 Mio. € durch Bankverbindlichkeiten finanziert. Durch den Objekterwerb reduzieren sich die jährlichen Mietaufwendungen um 2,6 Mio. €, was zu einer spürbaren Verbesserung des operativen Ergebnisses führen wird.
Das Management der MS Industrie AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung der Umsatzerlöse um 7,0 % auf rund 155 Mio. €. Gleichzeitig sollen bei allen Ergebniskennzahlen spürbare Verbesserungen erzielt werden. Da die beiden Schlüsselkunden der Gesellschaft Absatzsteigerungen von 6,3 % bzw. 7,0 % erwarten und die Gesellschaft derzeit Branchen außerhalb des Automotive-Segments adressiert, ist die Unternehmens-Guidance nachvollziehbar. Der Wegfall von Sondereffekten, gepaart mit Volumen- und Automatisierungseffekten, sollte zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung führen. Dies haben wir in unseren Prognosen berücksichtigt, wonach wir für die kommenden Geschäftsjahre ein nahezu konstantes Umsatzwachstum bei einer spürbaren operativen Ergebnisverbesserung erwarten.
Im Rahmen unseres DCF-Modells haben wir ein unverändertes Kursziel in Höhe von 2,50 € je Aktie ermittelt. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260518_MS_Anno
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
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86150 Augsburg
0821 / 241133 0
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.05.2026 (10:51 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 18.05.2026 (14:00 Uhr)
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