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ALBIS Leasing AG erzielt 2025 Konzernergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau und schlägt erhöhte Dividende von 0,10 EUR je Aktie vor



29.04.2026 / 10:29 CET/CEST

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Ergebnis vor Steuern liegt mit 5,7 Mio. EUR am oberen Ende der Prognosespanne

Dividendenvorschlag für 2025 bewegt sich mit 0,10 EUR je Aktie erneut über Vorjahr und steht im Einklang mit Dividendenpolitik

Prognose 2026: Neugeschäft und Ergebnis vor Steuern stabil auf Vorjahresniveau erwartet

Hamburg, 29. April 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat im Geschäftsjahr 2025 ihre erfolgreiche Weiterentwicklung fortgesetzt. So konnte die ALBIS sowohl das Volumen als auch die Profitabilität des Neugeschäfts auf neue Bestwerte steigern und mit 5,7 Mio. EUR ein Ergebnis vor Steuern nach IFRS auf dem guten Niveau des Vorjahres verzeichnen (2024: 5,8 Mio. EUR). Der im April 2025 ausgegebene Prognosekorridor wurde damit am oberen Ende erreicht (4,5 bis 5,75 Mio. EUR). Positive Ergebnisfaktoren waren insbesondere die starke Neugeschäftsentwicklung und die damit verbundenen operativen Erträge. Das Neugeschäftsvolumen stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 105,6 Mio. EUR (2024: 101,5 Mio. EUR) und die Neugeschäftsmarge verbesserte sich auf 19,0 Prozent bzw. 20,0 Mio. EUR (2024: 18,2 Prozent bzw. 18,5 Mio. EUR). Zusätzlich wirkten eine schlanke Kostenbasis, eine attraktive Refinanzierungsstruktur sowie Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen positiv auf das Ergebnis. Gegenläufig wirkte hingegen der deutliche Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Insgesamt entwickelte sich die Risikolage im Leasingportfolio jedoch erwartungsgemäß robust. Es zeigt sich, dass die Strategie der ALBIS auch in einem herausfordernden Marktumfeld tragfähig bleibt und das Unternehmen langfristig resilient aufstellt. Vorstand und Aufsichtsrat werden der anstehenden Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,10 EUR je Aktie auszuzahlen. Damit liegt die Dividende erneut über den Vorjahren (Geschäftsjahr 2024: 0,09 EUR je Aktie; Geschäftsjahr 2023: 0,08 EUR je Aktie) und steht im Einklang mit der Dividendenpolitik. Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: "2025 war wieder ein erfolgreiches Jahr für unsere ALBIS. Wir haben unsere Leistungsfähigkeit trotz des herausfordernden Marktumfelds weiter gesteigert und unseren nachhaltigen Wachstumskurs fortgesetzt. Dies ermöglicht uns, auch für das Geschäftsjahr 2025 wieder eine attraktive Dividende auszuzahlen." Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die ALBIS - bei anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und geopolitischen Unsicherheiten - ein stabiles Ergebnis nach IFRS vor Steuern von 4,75 Mio. EUR bis 5,75 Mio. EUR. Das Unternehmen rechnet damit, dass die aktuellen Marktentwicklungen, insbesondere die weiter steigende Zahl von Unternehmensinsolvenzen, zu einem erhöhten Bedarf an Risikovorsorge führen werden. Vor diesem Hintergrund arbeitet die ALBIS weiterhin konsequent daran, auch künftig nachhaltig gute Ergebnisse zu erwirtschaften. Das Neugeschäftsvolumen wird im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR liegen. Dabei bleibt es ein fortlaufendes Ziel für die ALBIS, insbesondere im profitablen Handel-/Herstellersegment weiter zu wachsen. Zugleich zielt die Gesellschaft darauf ab, in den nächsten Jahren zusätzliche Marktanteile am deutschen Leasingmarkt zu gewinnen. Hierfür sieht die ALBIS weiterhin erhebliches Potenzial: Das Gesamtfinanzierungsvolumen der Leasing-Branche in Deutschland beträgt 83,1 Mrd. EUR; rund ein Viertel der gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen wird jährlich mittels Leasing realisiert. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab 13. Mai 2026 unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen zum Download zur Verfügung.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



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