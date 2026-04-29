Die endgültigen Ergebnisse von Blue Cap für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen einen strategischen Wandel nach dem Ausstieg aus der Con-Pearl, wodurch die Gruppe in eine starke Nettobarposition von 50,9 Mio. EUR übergeht. Die operativen KPIs lagen im Rahmen der Prognosen, wobei der Industriebereich der Haupttreiber blieb und die Geschäftsdienstleistungen trotz makroökonomischer Herausforderungen eine Margenrückgewinnung zeigten. Der Rekorddividendenvorschlag von 1,60 EUR (~9% Rendite) bietet einen soliden Bewertungsboden und signalisiert einen Wechsel hin zu einer kapitalallokationsgesteuerten Equity-Story. Mit einer entschärften Bilanz und signifikanten M&A-Optionen in Aussicht erscheint der aktuelle Rabatt von ~35% auf den NAV ungerechtfertigt. Wir erwarten eine strategische Neubewertung, während Kapital neu eingesetzt wird, und bekräftigen daher unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 29,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
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