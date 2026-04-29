Die Nachfrage nach Silizium aus der Photovoltaik-Industrie ging zurück. Wacker Chemie konnte das EBITDA trotzdem fast auf dem Niveau des Vorjahresquartals halten. Die Wacker Chemie AG hat im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 1,41 Milliarden Euro erreicht. Dies liege fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau, aber zwölf Prozent höher als im Vorquartal, teilte der Münchner Konzern am Mittwoch mit. Neben den Chemiebereichen führen dabei auch Umsatzeinbußen in der Polysilizium-Sparte zu den sinkenden Ergebnissen. Gleichzeitig konnte Wacker Chemie sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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