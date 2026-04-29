Fuchs hat starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 geliefert, mit einem Rekord-EBIT von 125 Mio. EUR, was einem Anstieg von 16 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde durch ein organisches Umsatzwachstum von 4,5 % angetrieben, insbesondere in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik. Trotz Währungsdruck und einem schwächeren USD, der die Amerika-Region beeinflusst, zeigte das Unternehmen eine solide finanzielle Entwicklung, mit einem stark gestiegenen freien Cashflow von 54 Mio. EUR. Das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr angepasst und die Umsatzprognose auf über 3,7 Mrd. EUR angehoben, während das EBIT-Ziel von 450 Mio. EUR beibehalten wurde. Die Erwartungen an den freien Cashflow wurden jedoch aufgrund höherer Anforderungen an das Working Capital gesenkt. Das Unternehmen bleibt auf Kurs, profitables Wachstum zu liefern. Wir erhöhen unser Kursziel von 45,00 EUR auf 46,50 EUR und bestätigen die BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fuchs-se
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