LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113900J37
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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