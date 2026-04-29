© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EDer KI-Boom erreicht die nächste Ebene: Nicht mehr nur Nvidia und TSMC profitieren. Auch Spezialzulieferer werden plötzlich zu Börsenstars.Der Boom der Künstlichen Intelligenz greift in Asien immer tiefer in die Lieferkette ein. Lange standen vor allem große Chiphersteller wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics und SK Hynix im Mittelpunkt. Nun richten Investoren ihren Blick laut Bloomberg stärker auf weniger bekannte Zulieferer, ohne deren Spezialkomponenten selbst Hochleistungsprozessoren nicht funktionieren. Dazu gehören Mehrschichtkeramikkondensatoren, Chip-Substrate und das Präzisionsverfahren Thermal Compression Bonding. Kondensatoren stabilisieren die …Den vollständigen Artikel lesen
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