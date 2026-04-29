SMT Scharf AG ist mit einem deutlichen Dämpfer in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Spezialist für Transportlösungen im Untertagebergbau musste im ersten Quartal einen spürbaren Umsatzrückgang sowie einen operativen Verlust hinnehmen. Doch während die Zahlen auf den ersten Blick enttäuschen, arbeitet das Unternehmen parallel an einer strategischen Neuausrichtung, die mittelfristig für neues Wachstum sorgen soll. Schwaches erstes Quartal belastet die Zahlen Mit einem Umsatz von 14,2 Mio. Euro bleibt SMT Scharf im ersten Quartal 2026 deutlich unter dem Vorjahreswert von 22,9 Mio. Euro. Der Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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