Die SMT Scharf AG treibt ihre strategische Neuausrichtung mit hohem Tempo voran. Mit einer neuen Kooperation in China steigt das Unternehmen nun massiv in den Markt für explosionsgeschützte Elektrofahrzeuge im Untertagebergbau ein - und positioniert sich damit in einem Zukunftsmarkt mit erheblichem Wachstumspotenzial. Für Anleger könnte die Vereinbarung ein wichtiger Wendepunkt sein. Denn SMT Scharf versucht damit, sich vom klassischen Bergbauzulieferer zunehmend zu einem Anbieter emissionsarmer Hightech-Transportlösungen zu entwickeln. Lithium-Technologie für den Untertagebergbau Nach dem bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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