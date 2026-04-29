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BMW steckt mitten in einer der größten Krisen, aber auch Transformationen seiner Geschichte. Der Konzern kämpft überall. In China bröckeln die Marktanteile weg, in den USA bricht der Elektroabsatz ein, und die Aktie hat seit Jahresbeginn fast ein Fünftel ihres Kurswertes verloren. Doch München gibt sich nicht geschlagen. Auf der Automesse in Peking inszenierte sich BMW als Elektropionier mit Reichweitenrekorden, steckt Hunderte Millionen US-Dollar in KI-Startups und erneuert nebenbei noch die eigene Aktienstruktur. Im Mai übernimmt ein neuer Vorstandschef das Steuer. Gleichzeitig sollen frische Modelle das Ruder herumreißen, und die Quartalszahlen am 6. Mai werden wohl zeigen oder mehr Klarheit bringen, wie weit der Turnaround tatsächlich tragen kann. Jetzt weiterlesen, es wird spannend!

Peking-Glanz und hohe Reichweite

Auf der Auto China 2026 in Peking hat BMW groß aufgetrumpft. Drei Weltpremieren, 16 neue Modelle, und im Mittelpunkt stand die sogenannte Neue Klasse, die nächste Generation der Elektroarchitektur. Der neue iX3 Long Wheelbase soll nach chinesischem Messzyklus über 900 Kilometer Reichweite schaffen, der i3 übertrifft sogar die 1.000-Kilometer-Marke. Die neue 800-Volt-Technik lädt mit bis zu 400 Kilowatt, das bedeutet rund 400 Kilometer in zehn Minuten. BMW setzt dabei bewusst auf lokale Partnerschaften, etwa mit dem chinesischen KI-Spezialisten Momenta für die Fahrerassistenz. Das Motto lautet: in China, für China, mit China.

Doch der glänzende Messeauftritt verdeckt zunächst die Zahlen dahinter. Im ersten Quartal 2026 lieferte BMW weltweit rund 565.700 Fahrzeuge aus, das sind 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr. China, der wichtigste Einzelmarkt, brach um 10 Prozent ein. In den USA halbierte sich der Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen auf rund 9.900 Einheiten. Gegenwind aus Amerika und Fernost gleichzeitig, das hinterlässt Spuren bei BMW. Immerhin liefert Europa Hoffnung, denn in Deutschland wuchs der Absatz um fast 11 Prozent, europaweit legte BMW um 3 Prozent zu. Und die Bestellungen für Elektrofahrzeuge stiegen im ersten Quartal europaweit sogar um rund 40 Prozent. Das zeigt, dass die Nachfrage für die neue Modellgeneration da ist, aber sie kommt nur nicht überall gleichzeitig an.

Parallel zum Messeauftritt sorgte eine andere Nachricht für Aufsehen. BMW investiert über seine Beteiligungstochter BMW i Ventures weitere 300 Millionen US-Dollar in KI-Startups, in Nordamerika und Europa. Das Gesamtvolumen der Beteiligungsgesellschaft wächst damit auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Langfristig kauft sich BMW damit frühen Zugang zu Technologien, die das Fahrzeug von morgen prägen könnten.

Charttechnik

Der Blick auf den Chart macht es nicht leichter und auch nicht schöner. Die BMW-Aktie notiert aktuell bei rund 80 Euro, und damit rund unterhalb des 200er SMA der bei 86,01 Euro liegt. Ebenfalls notiert die Aktie aber auch unter dem 50er SMA. Damit deuten beide SMAs für die Aktie einen Abwärtstrend an, sowohl mittel- als auch langfristig. Seit Anfang 2026 hat das Papier ebenfalls verloren und auch den Gesamtmarkt klar underperformt. Das 52-Wochen-Hoch lag bei nicht einmal 100 Euro. Die Lage bleibt charttechnisch angespannt. Die Marke von 80 Euro gilt dabei als wichtige Unterstützungszone. Hält sie nicht dauerhaft, könnte weiterer Druck entstehen. Dieser könnte die Aktie in Richtung 70 Euro, wenn es viel Druck wird, sogar Richtung 60 Euro abrutschen lassen. Hingegen ist nach oben erst Entspannung angesagt, wenn die Aktie den Widerstand bei 98 Euro "rausnimmt", besser sogar die psychologisch wichtige Marke bei 100 Euro. Dann wäre Luft nach oben in Richtung 120 Euro.

Was tun?

Fundamental ist BMW ohne Zweifel günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter 7, die Dividendenrendite bei gut 5 Prozent, das sind Kennzahlen, die für einen Weltkonzern mit klaren Markenstärken auffällig niedrig wirken. Die Analysten sehen das ähnlich: Goldman Sachs hält an einem Kaufurteil fest, J.P. Morgan gewichtet die Aktie mit "Übergewichten", die Deutsche Bank ebenfalls mit "Kaufen". RBC bleibt mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 84 Euro etwas zurückhaltender. Gleichzeitig stehen echte Belastungen im Raum, denn Zölle drücken die EBIT-Marge um rund 1,25 Prozentpunkte, China bleibt schwierig, und die Anlaufkosten für die Neue Klasse belasten die Zahlen wohl noch eine Weile. Der Führungswechsel im Mai, Milan Nedeljkovic übernimmt von Oliver Zipse, bringt zusätzliche Unsicherheit, könnte aber auch frischen Schwung bedeuten. Dies ist also vielleicht neutral zu sehen. Wer langfristig denkt, findet hier eine günstig bewertete Substanzaktie. Kurzfristig bleibt das Bild aber unruhig. Vielleicht bringen die Q1-Zahlen am 6. Mai dann wirklich mehr Klarheit, wohin die Reise geht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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