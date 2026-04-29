Nach einer starken Kursentwicklung von Ende Januar bis Ende Februar hat die Deutsche Telekom-Aktie in den letzten Woche sämtliche Gewinne abgegeben und notiert wieder auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Nun hat die US-Tochter T-Mobile US frische Zahlen vorgelegt. Geben sie dem Bonner Mutterkonzern einen neuen Schub? Gute Zahlen von T-Mobile US Der Wachstumsmotor brummt und zwar stärker als gedacht. Im ersten Quartal hat T-Mobile US die Erwartungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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