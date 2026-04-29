GOLD X2 MINING: Rücksetzer trotz hochgradiger Goldtreffer!

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Starke Goldkulisse, frische Superion-Bohrergebnisse und ein kurzfristiger Aktienrückgang könnten Gold X2 Mining für spekulative Anleger wieder stärker in den Fokus rücken.

Anzeige - Marketingkommunikation! Ersteller: Spekulanten Insider - Autor: Jörg Schulte - Der Autor hält keine Anteile an Gold X2 Mining Inc. - Für die Erstellung und Verbreitung dieser spezifischen Veröffentlichung wird keine Vergütung gezahlt. Erstveröffentlichung: 29. April 2026, 14:15 Uhr Europe/Berlin -

+++ Gold bleibt stark - und Goldaktien rücken wieder in den Fokus +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt einer der meistbeachteten Rohstoffe des Jahres. Der Spotpreis notierte zuletzt bei rund 4.600 USD je Unze. Damit bewegt sich das Edelmetall weiter auf einem historisch hohen Niveau, während Investoren geopolitische Risiken, Inflationssorgen und die nächsten Signale der US-Notenbank bewerten.

Eigene Darstellung: Goldpreisumfeld, jüngste AUXX-Kursbewegung und zentrale Marktdaten. Quellen: Reuters, Trading Economics, StockAnalysis.com.

Genaüdieses Umfeld hält den Blick vieler Anleger auf Goldentwickler mit Projekten in stabilen Rechtsräumen gerichtet. Wenn der Goldpreis hoch bleibt, können gute Bohrergebnisse und Ressourcenzuwächse bei Junior-Gesellschaften besonders stark wahrgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund könnte der kurze Kursrücksetzer bei Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) eine interessante Einstiegschance darstellen. Die Aktie schloss am 28. April 2026 bei 1,38 CAD und verlor damit 6,76 Prozent.

Quelle: WallstreetOnline.de

Der Rückgang kam ausgerechnet an einem Tag, an dem Gold X2 neue hochgradige Ergebnissevom Moss-Goldprojekt in Ontariömeldete.

Gold X2 - starke Superion-Ergebnisse!

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) veröffentlichte die ersten Untersuchungsergebnisse aus Bohrungen, die auf neue mineralisierte Scherzonen in der Superion-Zone des zu 100 Prozent unternehmenseigenen Moss-Goldprojekts im Nordwesten von Ontariöabzielten.

Der stärkste gemeldete Abschnitt stammt aus Bohrloch MQD-26-361: 6,10 m mit 10,4 g/t Gold ab 115,90 m, einschließlich 2,05 m mit 30,0 g/t Gold ab 117,95 m. Ungeschnitten lagen die Werte sogar bei 15,7 g/t Gold über 6,10 m, einschließlich 45,5 g/t Gold über 2,05 m.

Weitere wichtige Treffer waren 9,0 m mit 5,18 g/t Gold in MQD-26-348, 4,0 m mit 7,81 g/t Gold in MQD-26-356 sowie 4,15 m mit 8,87 g/t Gold in MQD-26-357.

Eigene Darstellung: ausgewählte hochgradige Superion-Abschnitte, dargestellt als Gehalts-Meter. Quelle: Gold X2 Mining, Pressemitteilung vom 28. April 2026.

Warum Superion wichtig ist?

Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) bohrte 17 zusätzliche Löcher in der Superion-Zone. Ziel war es, weitere hochgradige Scherzonen innerhalb der aktuellen Tagebaugrenze sowie zwischen Superion und der QES-Kernscherzone abzugrenzen.

Der entscheidende Punkt: Einige dieser zusätzlichen Scherzonen werden in der aktuellen Mineralressourcenschätzung derzeit noch als Abraum modelliert. Sollten weitere Bohrungen das geologische Modell bestätigen, könnte hier innerhalb der geplanten Tagebauhülle zusätzliches Goldpotenzial entstehen.

CEO Michael Henrichsen erklärte dazu, Superion liefere weiterhin hochgradige, oberflächennahe Ergebnisse und unterstreiche das Potenzial, bedeutende Unzen innerhalb der bestehenden Tagebaumasse hinzuzufügen. Das Unternehmen arbeite daran, diese Zonen für künftige wirtschaftliche Studien abzugrenzen.

Lageplan der Bohrlöcher in der Superion-Zone und innerhalb der modellierten Tagebaugrenze sowie Querschnitt durch Bohrloch MQD-26-357 mit Superion- und QES-Zone. Quelle: Gold X2 Mining, Pressemitteilung vom 28. April 2026.

Zusätzlich breite QES-Mineralisierung!

Neben den hochgradigen Superion-Treffern verlängerte Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) zwei Bohrlöcher durch die zentralen QES-Scherzonen. Auch dort wurden breite mineralisierte Bereichegemeldet.

MQD-26-356 durchschnitt 73,0 m mit 0,97 g/t Gold ab 286,0 m, einschließlich 15,0 m mit 2,90 g/t Gold. MQD-26-357 lieferte 102,2 m mit 0,75 g/t Gold ab 238,4 m, einschließlich 7,2 m mit 2,64 g/t Gold und 5,0 m mit 2,06 g/t Gold.

Diese Ergebnisse sind weniger spektakulär als die hochgradigen Superion-Abschnitte, aber sie zeigen den größeren Projektkontext: Moss ist nicht nur eine einzelne hochgradige Zone, sondern ein breiteres mineralisiertes System, das über mehrere Zielbereiche hinweg weiter verdichtet wird.

Moss: gröe Ressource, Infrastruktur und weitere Studien!

Das Moss-Goldprojekt ist bereits ein fortgeschrittenes Goldprojekt. Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) berichtet für Moss und East Coldstream eine aktualisierte NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung von 2,458 Millionen Unzen Gold in der angezeigten Kategorie mit 1,04 g/t Gold sowie 4,209 Millionen Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie mit 0,97 g/t Gold.

Zusätzlich nennt das Unternehmen eine Silberressource. Das Projekt liegt in Ontariöund verfügt laut Gold X2 über direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte. Insgesamt wurden bei Moss bereits mehr als 300.000 Meter gebohrt.

Fazit: kurzfristiger Rücksetzer, langfristige Projektstory!

Der jüngste Kursrückgang fällt in ein Umfeld, in dem Gold weiterhin stark bleibt und Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) frische, oberflächennahe, hochgradige Bohrergebnisse meldet. Genaüdiese Kombination kann für spekulative Anleger interessant sein.

Die zentrale Story lautet: Gold X2 besitzt mit Moss ein gröes Goldprojekt in Ontario, meldet neue hochgradige Treffer innerhalb oder nahe der geplanten Tagebauhülle und arbeitet daran, diese Zonen in künftigen wirtschaftlichen Studien besser sichtbar zümachen.

Wichtig bleibt: Bohrergebnisse sind noch keine Produktion, Mineralressourcen sind keine Reserven und Junior-Goldaktien bleiben schwankungsanfällig. Wer jedoch gezielt nach Goldentwicklern mit gröem Projekt, aktueller Bohrdynamik und starkem Rohstoffumfeld sucht, sollte Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) nach diesem Rücksetzer mindestens eng auf der Beobachtungsliste behalten.

Viele Grüße,

Ihr Team von Spekulanten Insider

Quellen und Hinweise

Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 28. April 2026, "Gold X2 stößt in der Superion-Zone auf mehrere flache, hochgradige Abschnitte, darunter 6,10 m mit 10,4 g/t Au". Reuters: Goldpreis-Meldung vom 29. April 2026; Spotgold zuletzt rund US$ 4.602,82 je Unze. Trading Economics: Goldpreis-Daten vom 29. April 2026; 1-Monats- und 12-Monats-Performance. StockAnalysis.com: historische AUXX-Schlusskurse an der TSXV bis 28. April 2026.

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