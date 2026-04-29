Basel - Sandoz ist im ersten Quartal 2026 weiter gewachsen, wurde jedoch durch Belastungen im Antibiotika-Geschäft gebremst. Der Generikahersteller bestätigt gleichwohl den Jahresausblick. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 2,76 Milliarden US-Dollar. Währungsbereinigt resultierte aber nur ein Plus von 3 Prozent und damit ein Wert am unteren Ende der Erwartungen. Ohne die Belastungen im Antibiotika-Geschäft hätte das Wachstum im Rahmen der Unternehmensprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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