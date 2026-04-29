EQS-News: Mister Spex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mister Spex SE
|Hermann-Blankenstein-Str. 24
|10249 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@misterspex.de
|Internet:
|https://ir.misterspex.com/investor-relations
|ISIN:
|DE000A3CSAE2
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2318132 29.04.2026 CET/CEST