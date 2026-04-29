Espoo/Düsseldorf - Der finnische Aufzughersteller Kone will den Aufzughersteller TK Elevator von den Finanzinvestoren Cinven und Advent übernehmen. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hiess es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet. Schindler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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