EQS-Ad-hoc: VINCORION SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 31. März 2026 erzielte die VINCORION SE ("VINCORION") einen Konzernumsatz von 69,0 Mio. € im ersten Quartal 2026, was einem Anstieg von 40,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (49,3 Mio. €) entspricht.
Diese positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf eine gleichmäßigere Verteilung der Umsätze im Jahresverlauf sowie Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge (wie auf der Unternehmenswebsite definiert) zwischen 18 % und 19 %.
VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai 2026 veröffentlichen.
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