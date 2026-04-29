Silber: Anspannung vor dem nächsten großen Move?

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Auf den ersten Blick wirkt der Silbermarkt aktuell ruhig - fast schon träge. Nach der starken Rallye sehen wir eine Konsolidierung, nachlassende Dynamik und vorsichtig gewordene Marktteilnehmer. Doch genau diese Phasen sind es, die erfahrene Investoren besonders aufmerksam verfolgen. Denn historisch sind es oft die "stillen Momente", die großen Bewegungen vorausgehen.
Auf den ersten Blick wirkt der Silbermarkt aktuell ruhig - fast schon träge. Nach der starken Rallye sehen wir eine Konsolidierung, nachlassende Dynamik und vorsichtig gewordene Marktteilnehmer. Doch genau diese Phasen sind es, die erfahrene Investoren besonders aufmerksam verfolgen. Denn historisch sind es oft die "stillen Momente", die großen Bewegungen vorausgehen.
Fundamental hat sich nämlich nichts abgeschwächt - im Gegenteil: Die strukturellen Treiber für Silber sind laut Analysten Peter Krauth stärker denn je. Die industrielle Nachfrage wächst weiter,
insbesondere durch Zukunftstechnologien wie Solar, Elektromobilität und High-Tech-Anwendungen. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt - der Markt befindet sich seit Jahren im Defizit, und viele
Prognosen unterschätzen laut Experten die tatsächliche Knappheit.
Parallel dazu gewinnt Silber wieder an Bedeutung als monetärer Sachwert. Inflation, hohe Staatsverschuldung und zunehmende Zweifel an Fiat-Währungen sorgen dafür, dass Kapital verstärkt in reale Werte fließt. Kein Zufall also, dass sich die Bestände in physisch hinterlegten Silber-ETPs über die letzten Jahre mehr als verdoppelt haben.
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