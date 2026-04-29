NEW YORK (dpa-AFX) - Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent auf 48.861,81 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 7.135,95 Zählern aus dem Handel.

Die US-Notenbank Fed beließ die Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen Ende Januar und Mitte März hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht angetastet. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.

Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der Nasdaq 100 stieg um 0,58 Prozent auf 27.186,98 Punkte. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Nun rücken bereits die nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta in den Blickpunkt./bek/he

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