Düsseldorf - Der deutsche E-Commerce-Markt hat sich gravierend gewandelt. Wer als mittelständisches Unternehmen heute online wachsen will, kommt an Amazon nicht mehr vorbei. Mehr als 300 Millionen aktive Kundenkonten weltweit und einen Marktanteil von etwa 30 Prozent im deutschen Online-Handel machen die Plattform längst mehr als zu einem Vertriebskanal. Amazon ist ein ganzes Ökosystem, in dem Produktsichtbarkeit, Markenwahrnehmung und Kaufentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab