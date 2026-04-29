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SEATTLE (dpa-AFX) - Der Handels- und Technologiekonzern Amazon hat zum Jahresauftakt in seiner Cloud-Sparte AWS die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu.

Konzernweit kletterten die Erlöse um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Seattle mitteilte. Der operative Gewinn zog um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar an. Erlös und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Experten erwartet.

Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Cloud und Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ging allerdings der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) deutlich zurück.

Die Aktie, die im regulären Handel noch auf ein Rekordhoch von fast 266 Dollar geklettert war, gab nachbörslich zuletzt um rund eineinhalb Prozent nach./zb/he