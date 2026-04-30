29. April 2026, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 und den Versand der Unterlagen für die Jahreshauptversammlung 2026 (die "AGM 2026") bekannt zu geben.

NACHHALTIGKEITSBERICHT 2025

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 des Unternehmens wurde in erster Linie in Übereinstimmung mit den Berichterstattungsstandards des Sustainability Accounting Standards Board ("SASB") erstellt und fasst die nachhaltigkeitsbezogenen Leistungen des Unternehmens für das Kalenderjahr 2025 zusammen.

- CO2-Reduzierung: Wir verzeichnen die niedrigsten CO2-Emissionen seit Beginn unserer Aufzeichnungen und erzielten eine jährliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks pro Tonne aufbereiteten Erzes um 21 % sowie eine Gesamtreduzierung der CO2-Emissionen um 49 % seit unserem ersten Bericht im Jahr 2019.

- Engagement in den Gemeinden: Wir haben gemeinsam mit unseren lokalen Gemeinden wirkungsvolle Projekte durchgeführt und im Jahr 2025 2,4 Millionen US$ in unsere Gemeinden investiert. Darüber hinaus haben wir an allen Betriebsstandorten eine von Dritten durchgeführte Bewertung der sozialen Auswirkungen auf die Gemeinden abgeschlossen, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Gemeinden proaktiv zu überwachen.

- Förderliche Arbeitsumgebungen: Wir haben unsere Programme am Arbeitsplatz fortgesetzt, um die Mitarbeiterbindung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern. Als Ergebnis dieser laufenden Maßnahmen sind 70 % unserer Mitarbeiter seit über 6 Jahren im Unternehmen beschäftigt, und im Jahr 2025 kehrten 91 % der berufstätigen Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub an ihren Arbeitsplatz zurück.

- Stabile Sicherheitsleistung: Wir haben die erstklassige Sicherheitsleistung des Unternehmens aufrechterhalten und eine Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Vorfälle ("TRIFR") von 0,55 sowie eine Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten ("LTIFR") von 0,12 erreicht.

- Anerkennung durch Dritte: Wir setzten unseren Trend der weiteren Verbesserungen bei Nachhaltigkeitsbewertungen und -rankings fort und gehörten Ende 2025 laut ISS ESG zu den besten 10 % der Bergbauindustrie, laut S&P Global zu den besten 25 %, laut Sustainalytics zu den besten 34 % und laut der London Stock Exchange Group zu den besten 15 %.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 bietet den Aktionären und Stakeholdern von First Majestic einen jährlichen Fortschrittsbericht hinsichtlich der öffentlichen Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens. Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass First Majestic im Jahr 2025 alle seine Nachhaltigkeitsziele und -verpflichtungen erreicht, Los Gatos erfolgreich in sein Portfolio integriert und die niedrigsten CO2-Emissionen seit Bestehen verzeichnet hat.

"Das Thema unseres Nachhaltigkeitsberichts 2025 - 'Growing in Harmony' - spiegelt wider, was bei First Majestic am wichtigsten ist: der Betriebstätigkeit mit Integrität nachzugehen, unsere Mitarbeiter und die Umwelt zu schützen und langfristigen Wert zu schaffen", sagte Keith Neumeyer, CEO. "In einem Jahr, das von einer Rekordproduktion, finanzieller Performance und der erfolgreichen Integration von Los Gatos geprägt war, haben wir gezeigt, dass starke Leistung und verantwortungsvoller Bergbau Hand in Hand gehen - geleitet von den Werten, die unser Unternehmen seit langem prägen."

"Die Übernahme von Los Gatos im Jahr 2025 war ein entscheidender Moment für First Majestic, und 'Growing in Harmony' verdeutlicht, wie eng unsere Teams, Werte und Nachhaltigkeitsstrategien tatsächlich miteinander verbunden sind", sagte Mani Alkhafaji, President und Chief Corporate Development Officer. "Diese Integration hat unser Portfolio gestärkt und gleichzeitig unser Engagement für einen sicheren, umweltbewussten Bergbau und sinnvolle Partnerschaften mit unseren Gemeinden bekräftigt."

Weitere Leistungsdaten und Informationen darüber, wie First Majestic die nachhaltigkeitsrelevanten Bereiche seines Geschäfts verwaltet, finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2025 und in den begleitenden Dokumenten im Sustainability Report Hub der Webseite des Unternehmens unter www.firstmajestic.com/sustainability/report-hub/.

INFORMATIONEN ZUR AGM 2026

Die AGM 2026 des Unternehmens findet am Mittwoch, den 10. Juni 2026, um 10:00 Uhr (Pacific Time) im Büro von Bennett Jones LLP in der Suite 2500 - 666 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 2X8 statt.

Wie schon in den vergangenen Jahren macht das Unternehmen vom "Notice and Access"-Verfahren ("Notice and Access-Verfahren") gemäß der Vorschrift National Instrument 54-101 - Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer für die Zustellung der Einberufung der Hauptversammlung, des Managementrundschreibens, des Vollmachtsformulars bzw. des Weisungsformulars für die Stimmabgabe (je nach Fall) sowie des geprüften Jahresabschlusses und des Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (zusammen die "Versammlungsunterlagen") in Verbindung mit der AGM 2026 an zum 15. April 2026 (der "Stichtag") eingetragene Aktionäre Gebrauch.

Im Rahmen des "Notice and Access"-Verfahren erhalten die Aktionäre keine gedruckten Exemplare der Versammlungsunterlagen, sondern eine "Notice and Access"-Benachrichtigung, die Einzelheiten zur AGM 20256wie Datum, Ort und Zweck sowie Informationen darüber enthält, wie sie die Versammlungsunterlagen elektronisch abrufen können. Durch die Nutzung des "Notice and Access"-Verfahren kann das Unternehmen seinen Aktionären die Versammlungsunterlagen auf eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Art und Weise zukommen lassen. Dies trägt zur Senkung des Papierverbrauchs und der CO2-Bilanz sowie der Verringerung der Druck- und Versandkosten des Unternehmens bei. Aktionären, die auf ihrem Konto eine Anweisung hinsichtlich des Erhalts gedruckter Unterlagen hinterlegt haben, wird jedoch ein gedrucktes Exemplar der Versammlungsunterlagen zugestellt; alle anderen Aktionäre, die eine gedruckte Fassung der Versammlungsunterlagen erhalten möchten, werden gebeten, den Anweisungen in der Mitteilung zum "Notice and Access"-Verfahren zu folgen, die ihnen zugesandt wird.

Das Unternehmen hat die Laurel Hill Advisory Group ("Laurel Hill") damit beauftragt, jeden zum Stichtag eingetragenen Aktionär von First Majestic bei der Ausübung der mit Ihren First Majestic-Aktien verbundenen Stimmrechten zu unterstützen. Wenn Sie die Versammlungsunterlagen per Post erhalten haben und Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an Laurel Hill per Telefon unter 1-877-452-7184 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-416-304-0211 (Textnachricht und Anruf außerhalb Nordamerikas möglich, senden Sie "INFO" an eine der beiden Nummern) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com.

Die Versammlungsunterlagen für die AGM 2026 sind unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (https://www.firstmajestic.com/investors/agm-materials/) verfügbar. Anweisungen für die Ausübung der mit Ihren First Majestic-Aktien verbundenen Stimmrechten entnehmen Sie bitte den Versammlungsunterlagen.

Das Unternehmen freut sich auf die Unterstützung seiner Aktionäre bei der AGM 2026 und merkt an, dass das Management den Aktionären empfiehlt, "FÜR" alle in den Versammlungsunterlagen aufgeführten Beschlüsse zu stimmen.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekte, darunter die Goldmine Jerritt Canyon, ein Projekt in fortgeschrittenem Erschließungsstadium, das im März 2023 vorübergehend stillgelegt wurde.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet"

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden im Abschnitt "Description of the Business - Risk Factor" im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in unangemessener Weise zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84006Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84006&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32076V1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.