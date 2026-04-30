Die Amazon-Aktie hat nach starken Quartalszahlen ein neues Allzeithoch erreicht und damit ihre Rallye fortgesetzt. Aus charttechnischer Sicht bleibt der Trend klar intakt und wird durch die fundamentale Dynamik unterstützt. Nach dem Sprung auf neue Bestmarken stellt sich nun die Frage, ob die Bewegung weiterläuft oder Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Amazon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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