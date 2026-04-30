Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Pratteln, Schweiz, 30. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) schlägt vor, Dr. Srishti Gupta, MD, MPP, MPhil, auf der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am 26. Mai 2026 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Dr. Gupta verfügt über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und in der Führung erfolgreicher Unternehmen, und wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, für den Verwaltungsrat nominiert zu werden. Ihre umfassende Erfahrung als leitende Ärztin, CEO und Verwaltungsratsmitglied, kombiniert mit ihrer starken Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und Wertschöpfung in börsennotierten Unternehmen sowie ihren Einblicken in die Pharmastrategie, wird für Santhera von unschätzbarem Wert sein, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten und den weltweiten Zugang zu AGAMREE weiter ausbauen."

Dr. Srishti Gupta ist eine medizinische Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Biopharmazeutika, globale Gesundheit und Strategieberatung. Sie war als CEO eines börsennotierten Unternehmens, als leitende Expertin bei McKinsey sowie als Verwaltungsrätin für kommerzielle, gemeinnützige und internationale Organisationen tätig.

Zuletzt war sie CEO von Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA), wo sie eine erfolgreiche Sanierungsmassnahme leitete, die den Umsatz mehr als verdoppelte, die Schulden restrukturierte, neues Kapital beschaffte und die Marktkapitalisierung des Unternehmens verdreifachte. Dr. Gupta war 18 Jahre lang bei McKinsey & Company tätig, darunter über ein Jahrzehnt als Leiterin des Bereichs Global Health.

Derzeit ist sie Mitglied in mehreren Verwaltungsräten im Bereich globale Gesundheit und verfügt über Abschlüsse der Harvard University und der University of Cambridge.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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