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Circus beschleunigt US-Markteintritt - Übernahme des US-israelischen Unternehmens K-Robotics abgeschlossen



30.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Circus beschleunigt US-Markteintritt - Übernahme des US-israelischen Unternehmens K-Robotics abgeschlossen

München, 30. April 2026 - Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1 ), ein globales KI-Robotik-Unternehmen für autonome Versorgungssysteme, hat die Übernahme von Kitchen Robotics ("K-Robotics") abgeschlossen. Ursprünglich im vierten Quartal 2025 als IP-Transaktion über mehr als 30 internationale Robotikpatente angekündigt, hat Circus nun das gesamte Unternehmen übernommen und sich damit die vollständigen Eigentumsrechte an sämtlichen Patenten, Software-IP, Robotik Assets sowie dem zugehörigen Know-how gesichert. Finanzielle Verbindlichkeiten, vertragliche Verpflichtungen und Mitarbeiterübernahmen sind ausgeschlossen. Das 2019 gegründete Unternehmen K-Robotics hat patentierte und kommerziell einsetzbare Technologien im Bereich der autonomen Versorgungsrobotik entwickelt, darunter KI-basierte Steuerungs- und Optimierungsalgorithmen ("Nutrition Profiling") sowie autonome Sensorsysteme für die Lebensmittelverarbeitung, mit starkem Fokus auf die regulatorische Zulassung in den USA. Die Übernahme erweitert das proprietäre IP-Portfolio von Circus erheblich, stärkt die Marktführerschaft und zieht den Markteintritt in den USA von ursprünglich 2027 auf die zweite Jahreshälfte 2026 vor. Bestehende regulatorische Zertifizierungen sowie die Technologiereife der in den USA zertifizierten (NSF) Komponenten und Systeme von K-Robotics ermöglichen eine sofortige Einsatzbereitschaft für militärische und kommerzielle Kunden. Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus, kommentiert: "Wir haben nicht nur Patente erworben, sondern uns den US-Markt gesichert. Diese Übernahme verschafft uns geschützte IP, regulatorische Zulassungen und die unmittelbare Fähigkeit zur Expansion. Wir treten in den US-Markt aus einer Position der Stärke ein - und deutlich früher als geplant, da wir in der Region eine stark wachsende Nachfrage im Verteidigungssektor und kommerziellen Markt sehen." Die Transaktion ist eine vollständig in bar gezahlte Übernahme im niedrigen sechsstelligen Bereich und ersetzt die zuvor geplante reine IP-Transaktion. Circus erhält die vollständige Kontrolle über Technologie, Kundenbeziehungen und Patentportfolio und schafft damit die Grundlage für zukünftige Kommerzialisierungs- und Lizenzierungsmodelle. Dieser Schritt unterstützt die Strategie von Circus, weltweit hochwertige IP-Assets zu konsolidieren, belastbare technologische Eintrittsbarrieren im Bereich autonomer Versorgungsrobotik und KI aufzubauen und die Expansion über Europa hinaus, insbesondere nach Nordamerika, zu beschleunigen.



Über Circus SE Circus (XETRA: CA1 ) ist ein globales KI- und Robotikunternehmen, das autonome Versorgungssysteme für die Lebensmittelversorgung sowohl im zivilen als auch im Verteidigungssektor entwickelt. Angetrieben durch proprietäre KI-Robotik liefert Circus industrielle, hochzuverlässige Mahlzeitenproduktion im großen Maßstab bei minimalem menschlichem Einsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen die globale Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Investor Relations Kontakt: Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE Email: ir@circus-group.com

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